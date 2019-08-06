В Татарстане на дороге появился первый электромуляж сотрудников ГИБДД

В Татарстане появился первый муляж автомобиля ГИБДД, он электрифицирован. Об этом сообщили в ГИБДД.

Муляж появился на 30-м километре трассы Казань – Ульяновск, подобным образом в ведомстве надеются снизить количество ДТП, так как водители привыкли к тому, что соблюдать правила надо только тогда, когда в зоне видимости патрульный автомобиль или инспектор.

Муляжи позволят повысить бдительность автовладельцев и заставить их соблюдать скоростной режим.

- Издалека его почти невозможно отличить от настоящего патрульного авто. Расположение муляжа будет меняться, чтобы водители не успели к нему привыкнуть, - сообщили в инспекции.



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