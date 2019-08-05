В Казани собираются провести пикет «против беспредела силовиков» в Москве

В Казани в сквере Тинчурина 10 августа состоится согласованный пикет «в поддержку избирательных прав москвичей и против беспредела силовиков», акцию организует местный штаб Алексея Навального.

Начало акции протеста – 13:00

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. 3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция.