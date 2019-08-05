В Казани собираются провести пикет «против беспредела силовиков» в Москве

В Казани в сквере Тинчурина 10 августа состоится согласованный пикет «в поддержку избирательных прав москвичей и против беспредела силовиков», акцию организует местный штаб Алексея Навального.
Начало акции протеста – 13:00
Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. 3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция.
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