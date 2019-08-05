СМИ: Минниханов задержался в 2-недельном отпуске

Президент Татарстана Рустам Минниханов задержался в отпуске, сообщает "Коммерсант".

Отпуск Минниханова, который начался 20 июля, должен был длиться по 3 августа, однако президент РТ в первый после выходных рабочий день – 5 августа – на работе замечен не был. На официальном сайте президента Татарстана план его мероприятий на текущую неделю начинается со вторника.

Однако в пресс-службе президента РТ сообщили, что Минниханов вчера работал с документами, провел аппаратное совещание и несколько рабочих встреч. Все мероприятия президента Татарстана 5 августа были не публичными и не освещались в прессе.

Сегодня Минниханов провел встречу с генконсулом Республики Казахстан в Казани Жанболатом Мурзалиным.