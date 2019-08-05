В Казани насмерть забили 9-месячную девочку. Подозреваемый сбежал

В казанском ЖК "Салават Купере" в квартире дома по улице Нурихана Фаттаха насмерть забили 9-месячную девочку, подозреваемый скрылся. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следователей, 5 августа к матери девочки пришел в гости знакомый, она попросила его посидеть с девочкой, а сама пошла в магазин. В какой-то момент девочка заплакала, мужчина избил ее, проломив голову.

- Вернувшись домой, женщина обнаружила на теле ребенка травмы, однако в медицинское учреждение не обратилась. В результате через несколько часов девочка скончалась, - сообщили в СК.

Подозреваемый скрылся, сейчас ведутся его поиски. Возбуждено дело по статье "убийство малолетнего".