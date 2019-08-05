Почувствуй себя миллионером в Казани: где работяге сыграть в теннис или в гольф

О том как круто быть миллионером не задумываются только миллиардеры, а рядовой сотрудник офиса представляет свою жизнь в достатке довольно часто, стоит увидеть свежий пост в Инстаграме, к примеру, с отпуска Тимати или любого другого состоятельного человека. Согласитесь, иногда ведь хочется такой жизни, или прикоснуться к этому хотя бы на час.

Но тучи над головой сгущаются когда в реальности вы менеджер из Казани со средней зарплатой, который не может себе позволить выехать в другую страну и живёт самыми банальными интересами. Дом, работа, бар по выходным и телевизор. Возможно следующая фраза будет звучать “типичнооколотренингово”, но в ней есть здравый смысл:

“Хочешь стать миллионером – живи как миллионер”.

Конечно не нужно утром грозно кричать в пустой квартире: "Где мой завтрак и бархатные тапочки!!!" Начините прежде всего менять себя и расширять круг общения вместе с интересами.

С ЧЕГО НАЧНЁМ?

Начнём с полезного – спорт. Типичный фитнес-клуб это слишком банально и не всегда доступно. Поэтому я подготовил для вас 3 вида спортивного отдыха для состоятельных людей, которые вы сможете себе позволить. Возможно, попробовав, вы втянетесь и у вас начнётся новая жизнь. Понеслась!

ТЕННИС

Это, пожалуй, первое, что многим людям приходит на ум, когда речь заходит о спорте для миллионеров. Ярким представителем этого культа в 90-е был ещё сам Борис Ельцин.

Если заниматься этим видом спорта профессионально, то вскоре придётся брать новый кредит на экипировку и дополнительные инструменты, но нам это пока совсем не нужно.

Перейдём сразу к сути, где заниматься теннисом в Казани и сколько это будет стоить?

Место: Академия Тенниса Шамиля Тарпищева

Стоимость: 1800 рублей - цена за месяц, для тех, кто будет играть в группе из 8 человек 1 раз в неделю.

Сезон: Круглый год

Явным плюсом при этом будет наличие тренера и партнёров по игре. Скучно уже не будет определенно.

Следующий на очереди Гольф или по-другому выражаясь "королевский спорт". Это ещё круче чем миллионер.

ГОЛЬФ

Даже если вы поймете, что гольф – это абсолютно не ваше, то как минимум пара фотографий для Инстаграма с клюшкой на поле уже будет формировать интересный образ для восприятия среди ваших подписчиков. А значит вы будете притягивать новое окружение.

Представитель Старинного королевского гольф-клуба Святого Эндрюса, одной из старейших гольф-организаций Шотландии, заявляет, что «многие века существовали игры с клюшкой и мячом, но гольф в таком виде, как сейчас, с 18 лунками, точно зародился в Шотландии»

Что немаловажно на подобных мероприятиях - это тусовка. Люди, которые приходят играть в эту культовую игру, часто интересные личности, которые могут быть полезны вам в будущем. Где бы вы не находились, ведите себя вежливо и не стесняйтесь новых знакомств, будьте уверены, вы же миллионер.

Стоимость: Занятие с тренером+мячи+набор клюшек 1800р

Место: Гольф-клуб "Свияжские холмы"

Сезон: Преимущественно летний

Если провести параллель, то это примерно один поход в "Ашан".

Далее мы продолжаем наш аристократичный отдых на ипподроме. Да, друзья, вы всё правильно поняли. Речь пойдёт о конном спорте.

КОННЫЙ СПОРТ

Конный спорт – это грация, непоколебимость, и вообще очень дорого-богато. Однако, как и в предыдущих случаях, цена растёт только при покупке собственной экипировки и большого количества дополнительного инвентаря. Но мы - миллионеры - не спешим в омут с головой и свои средства расходуем разумно. Для начала попробуем.

Эмоции вам гарантированы. Не факт, что у вас сразу всё получиться, но энергия, полученная от общения с животным, бесценна. Не буду ходить вокруг да около, и расскажу к чему готовить свой кошелёк.

Стоимость: Групповые занятия по обучению верховой езде с тренером (месяц) 2 раза в неделю 5300 р

Место: П. Лумумбы, д. 47А, корпус 3

Сезон: Круглый год

Да, пока ты не миллионер, но на эти увлечения и не нужны миллионы. Начни с малого и инвестируй в себя, развивайся и сними свой первый сторис с отдыха как звезда голливудской величины. Возможно и у тебя появятся подписчики, которые начнут завидовать твоей жизни.