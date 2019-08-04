Казань сегодня: изнасилование в хостеле, потепление и сожженный Camaro

В КАЗАНИ В ХОСТЕЛЕ ПОПЫТАЛИСЬ ИЗНАСИЛОВАТЬ ДЕВУШКУ

В Казани в хостеле на улице Вишневского попытались изнасиловать 30-летнюю девушку, информацию подтвердил источник портала.

По предварительным данным, нападение случилось ночью 25 июля. Пьяный 34-летний казанец увидел девушку, после чего напал на нее, угрожая ножом.

- Нападавшему не удалось изнасиловать пострадавшую, его задержали, - сообщили порталу.

В КАЗАНИ У ДИЗАЙНЕРА СОЖГЛИ «АНИМЕШНЫЙ» CHEVROLET CAMARO

В Казани на улице 2-я Кленовая у 36-летнего неработающего дизайнера сожгли его 10-летний Chevrolet Camaro, разрисованный в стиле аниме, информацию подтвердил источник портала.

Вечером 29 июля владелец авто оставил автомобиль у своего дома.

- Неизвестные примерно в 22 часа подожгли автомобиль, бросив бутылку с горючей жидкостью. Авто сгорело полностью, - сообщили порталу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", идет поиск поджигателей.

СИНОПТИКИ СООБЩИЛИ, КОГДА В ТАТАРСТАНЕ ОЖИДАЕТСЯ ПОТЕПЛЕНИЕ

Татарстан сегодня находится под влиянием атмосферных фронтов южного циклона Черноморского происхождения, который за прошедшие сутки преодолел расстояние в 1200 километров, из-за чего по всей республике идут дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра, 6 августа, в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные, ночью в отдельных районах грозы, ночью ожидается +7..+12 градусов, днем не выше +11..+16 градусов.

7 и 8 августа ожидаются дожди, но температура постепенно начнет повышаться. Днем 7 августа прогнозируется +14..+19 градусов, днем 8 августа +19..+24 градусов.

В КАЗАНИ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА ОБВИНИЛИ В РАЗМЕЩЕНИИ ДЕТСКОГО ПОРНО

В Казани 42-летнего налогового инспектора по статье "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, подозреваемый с 2013 по 2016 год, создав аккаунт "ВКонтакте", разместил там ссылку на страницу с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

- На мужчину завели уголовное дело, 24 июля он был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили порталу.

МЕТШИН ПООБЕЩАЛ ЧЕСТНЫЙ ВЫКУП ДОМОВ, ГДЕ ПРОЙДУТ НОВЫЕ ДОРОГИ

Мэр Казани Ильсур Метшин гарантировал справедливую рыночную компенсацию владельцам земель и домов, попадающих в зону строительства дорог проекта генплана-2035.

Разработкой генплана Казани занимается Институт генплана Москвы.

- Мы не можем ставить под сомнение профессионализм этого коллектива. Они профессионалы своего дела, но и они не чудотворцы, не могут сделать так, чтобы машины летали по воздуху, не задевая транспортные коридоры. С другой стороны, мы гарантируем каждому собственнику земельного участка, жилого дома справедливую рыночную компенсацию, которая позволит соблюсти все права на частную собственность, - заявил Метшин.