В Татарстане объяснили появление «молочной» реки

В Аксубаевском районе РТ ликвидировали источник загрязнения реки, из-за которой она стала "молочной", об этом сообщили в Министерстве экологии РТ.

На днях житель местный житель снял на видео реку Малую Сульчу, которая приобрела странный окрас воды. На кадрах видно, что вода стала "молочной". "У нас в районе экологическая катастрофа, - комментирует кадры автор видео. – Смотрите, что с нашей речкой. Вонища, как в канализации!".

Выяснилось, что загрязняет реку местный маслодельный завод, в результате при участии экологов часть выкопанной трубы, откуда шли отходы, отрезали и забетонировали, установив заглушку.

Сейчас экологи завершают анализ проб и рассчитывают ущерб, после чего все материалы дела для принятия соответствующих мер будут переданы в прокуратуру.