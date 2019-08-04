В Казани на этой неделе автобусы начнут ездить в 3 часа утра

В Казани 11 августа, в день празднования Курбан-байрама, общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети, начнет свою работу с 3.00.
Ранее на официальном сайте Духовного управления мусульман РТ появился список мест, где можно будет резать баранов.
Праздничное чтение молитвы начнется в 4 часа утра, сразу после нее пройдет обряд жертвоприношения животных, который продлится три дня в 18 специально отведенных местах.
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Новый вариант "Поля Чудес" — слово открыто изначально, от игроков требуется исправить орфографические ошибки.