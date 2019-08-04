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архив ProKazan.ru

В Казани на этой неделе автобусы начнут ездить в 3 часа утра

Cегодня, 13:36 186 4 Автор: prokazan.ru

В Казани 11 августа, в день празднования Курбан-байрама, общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети, начнет свою работу с 3.00.

Ранее на официальном сайте Духовного управления мусульман РТ появился список мест, где можно будет резать баранов.

Праздничное чтение молитвы начнется в 4 часа утра, сразу после нее пройдет обряд жертвоприношения животных, который продлится три дня в 18 специально отведенных местах.

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комментарии

Горожанин
0
05 августа 2019
13:51
Вы что пишите! Народ теперь будет в три часа каждый день ждать автобуса, а он только в воскресенье придет!
Горожанин
0
05 августа 2019
13:59
Вы что в интернете лазеете!!
В ответ на комментарий пользователя
Вы что пишите! Народ теперь будет в три часа каждый день ждать автобуса, а он только в воскресенье придет!
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Горожанин
0
05 августа 2019
14:18
можно и про проказу так сказать

Новый вариант "Поля Чудес" — слово открыто изначально, от игроков требуется исправить орфографические ошибки.
В ответ на комментарий пользователя
Вы что пишите! Народ теперь будет в три часа каждый день ждать автобуса, а он только в воскресенье придет!
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Горожанин
0
05 августа 2019
14:37
А у вас фамилия случайно не Попов ?
В ответ на комментарий пользователя
Вы что в интернете лазеете!!
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