Сенатор от Татарстана рассказал, как «обалдел» от первой встречи с Путиным

Член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, когда в 1999 году первый он был лидером депутатской группы "Российские регионы" в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, первая встреча состоялась после внесения кандидатуры Путина в нижнюю палату парламента для утверждения на пост премьер-министра, на встрече будущий президент "от и до" знал его биографию и в ходе общения показал, что должность премьера ему по плечу.

- [Путин] сказал: "Я же в спорте борец, проигрывать не привык", — отметил Морозов.

Он также добавил, что Путина тогда мало кто знал лично. В ходе встречи он детально разбирал каждый вопрос.

- Я обалдел! Это было очень неожиданно и показательно, - сообщил политик.

Напомним, Путин победил на последних выборах президента России, он набрал в Татарстане 82,1 процент при явке 77,4 процентов.