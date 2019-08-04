В Казани задержали восьмерых болельщиков ЦСКА

В Казани накануне задержали восьмерых болельщиков ЦСКА и одного болельщика «Рубина», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Трое болельщиков были задержаны за наклейки на стенах, еще четверо – за мелкое хулиганство. Один из задержанных нарушил запрет на посещение соревнований, а еще один – демонстрировал запрещенную символику.

Четверых задержанных оштрафовали в итоге на тысячу рублей.

Напомним, накануне перед матчем возле кинотеатра «Родина» неизвестные фанаты под кричалки зажигали дымовые шашки, сотрудники полиции следили за ними, но не вмешивались.