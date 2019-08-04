В Казани на улице Баумана могут построить еще один торговый центр

В центре Казани у ТЦ "Свита Холл" может появиться еще один торговый центр, постановление об утверждении проекта межевания территории по улице Баумана появилось в сборнике электронных документов мэрии.

По данным документа, к земельному участку под торговым центром "Свита Холл" добавят еще один участок, у которого поменяется вид разрешенного использования: с паркинга на торговые центры. Небольшую часть этой земли отведут под инженерные сети и запас. Таким образом, там появится еще один ТЦ, либо его пристроят.

В администрации молла, как передает "Реальное время", заявили, что речь не идет о пристрое к торговому центру.

- Действительно, на сайте исполкома есть сведения о том, что будет присоединяться земельный участок. Пристроя никакого не планируется, - сообщили в ТЦ, уточнив, что "это наша хозяйственная деятельность".