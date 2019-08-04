В РТ повторно решили не наказывать мужчину, назвавшего «Единую Россию» ворами

В Сармановском районе Татарстана повторно закрыли дело в отношении жителя поселка Джалиль Максима Семина, который обругал Минниханова и партию "Единая Россия", об этом сообщают Idel Реалии.

29 марта 2019 года Семин в группе "Типичный Джалиль" "ВКонтакте" под именем "Злой помбур" разместил пост с сообщением, выражающим, по мнению правоохранительных органов, явное неуважение к обществу, государству и органам, в частности, он назвали партию "Единая Россия" "сбродом воров и мошенников". По данному факту было возбуждено административное дело.

На суд Семин не явился, при это он подтвердил полиции, что является автором.

В первый раз Сармановский райсуд рассмотрел дело 28 июня и прекратил его, не найдя в действиях Семина состава административного правонарушения.

Прокуратура и полиция обжаловали это решение, и Верховный суд РТ его отменил, вернув дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. В конце прошлой недели судья Ринат Хайбрахманов решил закрыть дело за истечением срока давности привлечения к административной ответственности.