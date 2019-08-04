«Рубин» впервые проиграл в этом сезоне

Футболисты ЦСКА победили казанский "Рубин" со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла накануне, на матче присутствовали 20 791 зрителя.

Единственный гол после передачи Марио Фернандеса забил Федор Чалов (41-я минута), признанный лучшим игроком матча. На 60-й минуте грузинский нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе получил желтую карточку, которая стала для него первой в составе казанского клуба. На 65-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник "Рубина" Павел Могилевец, вместо него на поле вышел полузащитник Николай Кипиани, который дебютировал в РПЛ.

"Рубин" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. ЦСКА довел победную серию до трех матчей, последний раз армейцы потеряли очки в гостевом матче первого тура против "Крыльев Советов" (0:2).