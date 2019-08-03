В Казани насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте

На проспекте Победы в Казани накануне ночью был сбит пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Наезд произошел около 21:20. Автомобиль Daewoo Nexia двигался по Проспекту Победы в направлении улицы Сыртлановой. Возле дома №19 на проспекте Победы водитель не заметил перебегавшего человека и сбил его.

От удара лобовое стекло автомобиля разбилось, а капот смялся. Водитель не пострадал, а вот пешеход - мужчина 1961 года рождения -погиб на месте.

В Госавтоинспекции отметили, что в шаговой доступности от места аварии находится подземный пешеходный переход.