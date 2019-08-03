В Казани коммунальщики вырыли траншею, оставив автомобиль «в заложниках»

В Московском районе Казани на улице Коммунальной возле дома номер 25 коммунальные службы начали ремонт тепловых сетей. «Заложником» ремонта стала припаркованная легковушка, ее фото опубликовано в соцсетях.
Рабочие вырыли глубокую траншею и уже проложили трубы вдоль пятиэтажки. Между стеной дома и траншеей оказался припаркованный автомобиль. Его владелец не успел отогнать легковушку. Теперь водителю авто придется ждать окончания работ, чтобы воспользоваться машиной.
комментарии
Штраф за газон.
Штраф за задержку строительных работ-
наверняка предупреждали, ждали. И траншеи не за 5 минут выкопались.
Второй штраф покруче первого выйдет.
будет дешевле ремонтникам просто подарить:
день простоя работ стоит от 30 ло 60 тысяч рублей.
Правда, он може хорошо заработать-
на рекламе по ТВ и в сети на тему:
"КАК НЕ НАДО СТАВИТЬ МАШИНУ"