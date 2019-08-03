В Казани коммунальщики вырыли траншею, оставив автомобиль «в заложниках»

В Московском районе Казани на улице Коммунальной возле дома номер 25 коммунальные службы начали ремонт тепловых сетей. «Заложником» ремонта стала припаркованная легковушка, ее фото опубликовано в соцсетях.

Рабочие вырыли глубокую траншею и уже проложили трубы вдоль пятиэтажки. Между стеной дома и траншеей оказался припаркованный автомобиль. Его владелец не успел отогнать легковушку. Теперь водителю авто придется ждать окончания работ, чтобы воспользоваться машиной.