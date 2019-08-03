«Рубин» встретится ЦСКА на Центральном стадионе Казани

Сегодня, 4 августа, на Центральном стадионе Казани состоится матч «Рубин» - ЦСКА.

Билеты на матч «Рубин» - ЦСКА можно приобрести в режиме онлайн и в кассах. При покупке билетов онлайн действует скидка 20%, сообщает пресс-служба футбольного клуба.