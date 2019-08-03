Сегодня, 4 августа в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха утром составят +9..+11º. Днем воздух прогреется до +17..+19º, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В Казани снова ожидается дождь
Cегодня, 07:19 89 1
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Штормовое предупреждение: в Татарстане похолодает до -1 градуса
МЧС предупреждает о грозе и граде в Татарстане 10 июня
Сегодня в Казани воздух прогреется до +24 градусов
Синоптики предупредили о возможном граде в некоторых районах Татарстана
Сегодня в Казань снова придет дождь
Сегодня в Казани воздух прогреется до +16 градусов
В КФУ рассказали, когда в Казань вернется тепло
Штормовое предупреждение: в Татарстане похолодает до -3 градусов
Сильный ливень идет в Казани уже несколько часов: фото и видео из соцсетей
В МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающемся граде
В Татарстан пришло тепло. Но не радуйтесь
В РТ из-за обмеления отменили заходы теплоходов в Болгар, Свияжск и Тетюши
Выпавший в середине мая в Татарстане снег сняли на видео
В Татарстане повторно объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
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