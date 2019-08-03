В Казани снова ожидается дождь

Сегодня, 4 августа в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха утром составят +9..+11º. Днем воздух прогреется до +17..+19º, сообщает Гидрометцентр Татарстана.