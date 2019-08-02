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СМИ: казанский «вор в законе» Рома Сыч прибыл в пересыльную тюрьму

Cегодня, 08:57 106 5 Автор: prokazan.ru

Казанский «вор в законе» Роман Сычев с 31 июля находился в пересыльной тюрьме в Казани, сообщает издание «Прайм-крайм».

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима №19. Его срок отсчитывается с августа 2018 года и продлится до февраля 2022 года.

Напомним, в августе 2018 года полицейские в Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске казанского "вора в законе" 41-летнего Романа Сычева, известного как Сыч. В прошлый раз Роман Сычев был задержан 28 фераля 2016 года, при себе у него были обнаружены 2,5 грамма спайса и пистолет марки "ТТ". Были возбуждены два уголовных дела по фактам незаконного оборота наркотических средств и оружия, Сычеву грозило до 10 лет лишения свободы, но в итоге его освободили в зале суда. Якобы, сотрудники правоохранительных органов располагали информацией о сумме в размере 40 млн рублей, которая пошла на подкуп должностных лиц.

Спустя год, в результате пересмотра уголовного дела в другом составе судей, Сычев по тем же самым обвинениям был признан виновным, заочно приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и объявлен в розыск. В мае нынешнего года прошел новый процесс и Сычев получил 3 года 6 месяцев.

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комментарии

Горожанин
0
03 августа 2019
09:20
Вот это новость.......
Горожанин
0
03 августа 2019
09:35
Как герой нашего времени
Горожанин
0
03 августа 2019
09:39
Судить надо покупных, оборотней
Горожанин
0
03 августа 2019
09:42
Разве можно судить повторно по тому же,если оправдали такие судьи?
Судья Дред
0
03 августа 2019
09:43
Оправдать! Раз первый раз не осудили , второй раз уже не катит !))
Р
0
03 августа 2019
10:37
ЖИЗНЬ ВОРАМ!!!

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