СМИ: казанский «вор в законе» Рома Сыч прибыл в пересыльную тюрьму

Казанский «вор в законе» Роман Сычев с 31 июля находился в пересыльной тюрьме в Казани, сообщает издание «Прайм-крайм».

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима №19. Его срок отсчитывается с августа 2018 года и продлится до февраля 2022 года.

Напомним, в августе 2018 года полицейские в Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске казанского "вора в законе" 41-летнего Романа Сычева, известного как Сыч. В прошлый раз Роман Сычев был задержан 28 фераля 2016 года, при себе у него были обнаружены 2,5 грамма спайса и пистолет марки "ТТ". Были возбуждены два уголовных дела по фактам незаконного оборота наркотических средств и оружия, Сычеву грозило до 10 лет лишения свободы, но в итоге его освободили в зале суда. Якобы, сотрудники правоохранительных органов располагали информацией о сумме в размере 40 млн рублей, которая пошла на подкуп должностных лиц.

Спустя год, в результате пересмотра уголовного дела в другом составе судей, Сычев по тем же самым обвинениям был признан виновным, заочно приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и объявлен в розыск. В мае нынешнего года прошел новый процесс и Сычев получил 3 года 6 месяцев.