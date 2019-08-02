Сегодня в Казани синоптики прогнозируют дождь и температуру +9

Сегодня - 3 августа - в Казани будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Минимальные температуры воздуха ночью +7..+12°. Максимальная температура воздуха днем +13..+18°.
Сегодня - 3 августа - в Казани будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Минимальные температуры воздуха ночью +7..+12°. Максимальная температура воздуха днем +13..+18°.
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