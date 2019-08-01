Долгострой «МЧС» в Казани начнут строить после получения гарантий

Все вопросы по второму дому проблемного жилого комплекса «МЧС» решены. Осталось получить подпись президента республики, сообщает телеканал "Татарстан-24".

Об этом стало известно на встрече дольщиков с новым инвестором и замглавой исполкома города. Из диалога следует, что как только Рустам Минниханов выйдет из отпуска, ему направят документ. К этому времени должны быть готовы и результаты госэкспертиз, после чего начнется финансирование.

По словам инвестора, сдача объекта планируется в июне следующего года. Но вопрос пока стоит только по первому блоку дома.

Напомним, строительство второго дома было начато в 2012 году и должно было завершиться в конце 2016 года. Сроки неоднократно переносились. Год назад были попытки возобновить строительство, однако работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Переговоры с будущим подрядчиком начались в декабре прошлого года.