Татарстанские синоптики предупредили об ухудшении погоды на следующей неделе

Погода, итак в последнее время не баловавшая казанцев, на следующей неделе ухудшится. Об этом предупредил гидрометцентр РТ.

Сегодня республика находится в тыловой части циклона. В ближайшие выходные погоды не изменится: в отдельных районах РТ пройдут дожди, а температура воздуха понизится до 7−12 градусов тепла, днем прогреется лишь до 13−19 градусов.

Но уже в понедельник, по прогнозу синоптиков, на территорию республики войдет очередной циклон с юга.

- Погодные условия существенно ухудшатся. Прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы, — предупреждают синоптики. - Ожидается сильный ветер. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15−20 градусов выше нуля, на востоке республики кратковременно до 24 градусов тепла.