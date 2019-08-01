Казанец задушил молодую жену бельевой веревкой, когда та собралась к любовнику

38-летний казанец сообщил в полицию, что задушил жену бельевой веревкой из-за того, что она решили уйти от него к любовнику, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

- По вeрсии слeдствия, вечером в одном из домов на улице Овощeводов в поселке Константиновка мeжду 38-летним жителем Казани и его 27-лeтней супругой произошел конфликт. Женщина сообщила, что собирается уйти к любовнику. Мужчина пришел в ярость и задушил ее бeльевой веревкой, – рассказал Андрей Шептицкий.

После этого мужчина сам позвонил в полицию и во всем сознался.

Как пишет "Татар-Информ", у пары остались трое маленьких детей. В момент совершения преступления их дома не было.