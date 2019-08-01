Кольцевая железная дорога в Казани будет состоять из двух «полуколец»

В Казани началось проектирование первого участка железнодорожной кольцевой дороги, которая будет выполнена в виде двух "полуколец". Сначала будет построен участок, соединяющий вокзал "Казань-1" со станцией "Восстание-Пассажирская", пишет "Татар-информ".

- Это наш перспективный проект совместно с Министерством транспорта, Республикой Татарстан, - рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов. - Ориентировочная стоимость — порядка 180 млн рублей.

Передвигаться по казанскому кольцу в перспективе станет возможно на электричках. На электропоездах можно будет добраться до Дербышек или аэропорта. Второй участок соединит станцию "Компрессорный" с железнодорожным вокзалом "Казань-2".