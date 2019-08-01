Подробности подготовки теракта в РТ: боевики хотели отравить столовые МВД и ФСБ

Арестованные в Казани сторонники «Исламского государства» (запрещено в России) планировали отравить столовые, в которых питались сотрудники МВД и ФСБ. Об этом сообщили в УФСБ России по РТ.

Кроме того, они планировали взять в заложники сотрудников силовых структур Нижнекамска.

Напомним, ранее Вахитовский районный суд Казани до 29 сентября отправил в СИЗО 41-летнего Руслана Шамсутдинова и 43-летнего Ильшата Зайнагутдинова. Оба они работали водителями в «Яндекс. Такси» в Нижнекамске.

Ранее ФСБ опубликовало видео захвата террористов в РТ. Судя по ролику, спецоперацию провели недалеко от железной дороги. Известно, что оба задержанных — граждане РФ. Их личности не раскрываются в интересах следствия. По данным ФСБ, они пропагандировали терроризм и вербовали жителей республики.

У мужчин изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.