В казанский «Рубин» может вернуться полузащитник Бибрас Натхо

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо может продолжить карьеру в «Рубине». 31-летний израильский футболист получил предложение от казанского клуба и не против вновь играть в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sport24.

Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. В 2014-м хавбек перешёл в ЦСКА, в составе которого провёл четыре сезона. В минувшей кампании Бибрас защищал цвета греческого «Олимпиакоса». Сейчас игрок является свободным агентом.

«Рубин», набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. 4 августа «Рубин» сыграет в Казани с ЦСКА, начало матча в 19:00.