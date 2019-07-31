В Казани мошенница пообещала «очистить» от порчи 2,6 млн, но обчистила жертву

Мошенница из Казахстана украла у пожилой жительницы Казани 2,6 млн рублей. Пенсионерка передала все свои личные сбережения для проведения "ритуала очищения", но в итоге обчистили ее саму, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Как рассказали в полиции, 81-летняя пенсионерка увидела объявление о проведении мистических обрядов в газете и попросила "гадалку" решить ее проблемы. Та согласилась, но предупредила, что для положительного эффекта нужно провести обряд очищения денег. Якобы это выведет из них всю негативную энергетику.

Пенсионерка поверила словам и на следующий день принесла всю наличность, которую хранила дома.

- "Гадалка" попросила время на проведение обряда и назначила через неделю новую встречу, - рассказали в МВД. - Однако, вернувшись в обговоренное время, пенсионерка узнала, что незнакомка перестала оказывать услуги и сменила место жительства.

Мошенницу задержали, ею оказалась 61-летняя уроженка Казахстана. Как выяснилось, она снимала квартиру в Казани. 29 июля полицейские задержали ее в Челябинской области.