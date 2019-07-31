В Татарстане подростки избили, ограбили, а потом катали мужчину в угнанном авто

В Альметьевске осудили двоих подростков 15 и 16 лет. Их признали виновными в грабеже и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что в сентябре 2018 года 15-летний подросток делал ремонт у 32-летнего знакомого. Потом он похитил у него строительные инструменты на сумму более 16 тыс рублей.

- В ноябре этого же года под предлогом возврата инструментов подростки встретились с потерпевшим и нанесли ему множественные удары по различным частям тела. Затем они посадили мужчину на заднее сиденье его автомобиля Geely Emgrand, после чего катались по близлежащим городам. Кроме того, находясь в автомобиле, подростки заставили мужчину назвать код к мобильному банковскому приложению и похитили с его счета 125 тыс. рублей, - рассказали в ведомстве.

Злоумышленников удалось задержать на следующий. Свою вину они признали частично, возместив ущерб в размере 17 тыс рублей.

Суд приговорил 15-летнего подростка к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, 16-летнего подельника - к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.