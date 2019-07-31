Одним из подозреваемых в теракте в РТ оказался водитель сервиса «Яндекс Такси»

Вахитовский райсуд Казани начал рассматривать ходатайство ФСБ об аресте двоих мужчин, которых 31 июля задержали в Нижнекамске со взрывчаткой, где они, по версии силового ведомства, готовились совершить теракт на объекте инфраструктуры. Одним из задержанных оказался водитель «Яндекс.Такси» Руслан Шамсутдинов, сообщает «Реальное время».

В суде водитель заявил, что всего лишь проявлял интерес к идеям «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ), но потом понял, что ошибался. Задержанный также заявил, что обвинение в хранении взрывчатых веществ было сфабриковано.

- Это не мое, я клянусь, - заявил он судье. - Никакого отношения не имею.

Как рассказал на заседании следователь, дело в отношении отца трех детей Шамсутдинова и его друга возбудили еще 29 июля. В этот день оба, по версии силовиков, публично призывали к терроризму на парковке торгового центра. А 31 июля в 6 часов утра их задержали уже при попытке теракта.

Вахитовский районный суд отправил под стражу до 29 сентября Руслана Шамсутдинова, подозреваемого в покушении на теракт в Татарстане.