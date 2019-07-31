В Казани хотят разгрузить дороги, построив мост-дублер «Миллениума»

В проекте генплана Казани неожиданно обнаружился мост, который дублирует мост «Миллениум». Его предлагают построить между станцией «Новаторов» и улицой Чистопольской. По мнению проектировщиков, это позволит разгрузить поток машин на «Миллениуме» и Третьей транспортной дамбе.

На сегодняшний день Советский и Ново-Савиновский районы Казани связывают между собой всего два моста. В ближайшем будущем может появиться третий, если новый Генплан получить одобрение.