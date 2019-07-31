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В Татарстане молочный комплекс выбросил трупы животных прямо на улицу

Bчера, 17:14 449 9 Автор: prokazan.ru

В Алькеевском районе Татарстана молочный комплекса выбрасывал трупы животных на улицу. Прокуратура республики выявила нарушения санитарно-ветеринарного законодательства. Недалеко от предприятия были найдены десятки трупы животных.

- Установлено, что на земельном участке, расположенном западнее от молочного комплекса ООО «Хузангаевское» было выявлено несанкционированное размещение биологических отходов (павших животных), принадлежащих указанному предприятию. Вокруг места размещения отходов на земле имелись следы птиц и животных. В районе нахождения трупов павших животных установлена возможность беспрепятственного доступа диких и бродячих животных, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено административное дело. Директору предприятия назначили штраф в размере 20 тыс рублей.

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комментарии

Горожанин
1
31 июля 2019
17:35
Они из пластика, а он, дорогие вы мои, не разлагается миллионы лет.
Горожанин
0
31 июля 2019
17:41
Впрочем, в этом может и плюс, уголь тоже образовался из-за того что бактерии не могли разлагать лигнин, до поры до времени. Получается, эволюция бактерий прекратила накопление каменного угля.
Горожанин
0
31 июля 2019
17:47
Откуда у них животные? Даже неискушенный почувствует выразительный вкус сои, собранного с южного склона вон того холма, в каждом глотке молока. Все из порошка. Штраф для понтов назначили.
Дед
1
31 июля 2019
19:42
Штраф всего 20 т. р. Поэтому и не платят за вывоз и утилизацию, ибо так дешевле
Горожанин
0
31 июля 2019
20:52
В Казани очень часто продают фальшиво молоко ( ТЦ ,, ПЕРЕКРЕСТОК ,, ) - . Молоко было странного вкуса и в нашей семье , кто его пил вызвало рвоту , а одному человеку было хуже всех еще несколько дней . Почему ТЦ берут для продажи любой товар от всех что попало ?
Горожанин
0
01 августа 2019
02:12
Я тебя разочарую, в современный пластик добавляется куча присадок которые облегчают производство и попутно запускают процесс разложения пластика. Полипропиленовый пакет скажем в земле за пару лет превратится в труху, а если на солнышке положишь то и за год может уложится
В ответ на комментарий пользователя
Они из пластика, а он, дорогие вы мои, не разлагается миллионы лет.
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Горожанин
0
01 августа 2019
07:14
Первое предложение как бы намекает , правила правописания не знаем .
Горожанин
0
01 августа 2019
08:43
Пишите без ошибок!!! Вы должны быть грамотным!!!
Горожанин
0
01 августа 2019
09:49
Они никому ничего не должны . И вы тоже никому ничего не должны . За то , что вы работаете - вам должны ))))
В ответ на комментарий пользователя
Пишите без ошибок!!! Вы должны быть грамотным!!!
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БАБАЙКА
0
01 августа 2019
10:54

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