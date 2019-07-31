В Татарстане молочный комплекс выбросил трупы животных прямо на улицу

В Алькеевском районе Татарстана молочный комплекса выбрасывал трупы животных на улицу. Прокуратура республики выявила нарушения санитарно-ветеринарного законодательства. Недалеко от предприятия были найдены десятки трупы животных.

- Установлено, что на земельном участке, расположенном западнее от молочного комплекса ООО «Хузангаевское» было выявлено несанкционированное размещение биологических отходов (павших животных), принадлежащих указанному предприятию. Вокруг места размещения отходов на земле имелись следы птиц и животных. В районе нахождения трупов павших животных установлена возможность беспрепятственного доступа диких и бродячих животных, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено административное дело. Директору предприятия назначили штраф в размере 20 тыс рублей.