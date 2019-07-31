В августе в РТ пройдет фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

10-11 августа международный Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» в шестой раз пройдет на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Фестиваль - неоднократный победитель национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». И в этом году, по версии Национального календаря событий, вошел в топ-5 главных событий Российской Федерации, на которые нужно поехать.

С каждым годом география и количество зрителей фестиваля растет: если в 2014 году на фестивале присутствовало более 14 тысяч зрителей из 12 регионов России, то к пятому по счету фестивалю его популярность заметно возросла – более 40 тысяч зрителей из более чем 30 регионов страны. Причем стоит отметить, что, по итогам прошедшего в 2018 году фестиваля, 52 процента зрителей – гости из других регионов России.

В этом году Международный Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» принимает спортсменов из Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии, Киргизии.

По уже сложившейся традиции каждый год фестиваль удивляет зрителей новыми площадками и активностями. В этом году открывает свою работу площадка, посвященная истории Золотой Орды, с лучшими в мире реконструкторами данной эпохи, а также площадка семейного отдыха. Вернется самый динамичный и адреналинный турнир в мире «Кубок Донжона», пройдут исторические маневры пеших воинов, бои с мантелетами, баталии лучников.