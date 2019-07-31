В РТ женщина попросила скидку в магазине, показав продавцу портрет Путина

В Набережных Челнах в одном из магазинов города пенсионерка попросила скидку, показав на кассе портрет президента России Владимира Путина. Об этом случае на своей страничке в соцсетях рассказал депутат Тукаевского района Антон Комлев.

- Дочь рассказала мне историю. Заходит в магазин, а на кассе в «Челны-хлебе» перед ней стоит женщина в возрасте с пакетом. Рассчитывается и дает продавцу какую-то карту вроде скидочной. Продавец берет карту и говорит: «А у нас по этой карте скидок нет». Тогда женщина достает из пакета портрет Путина и говорит: «А так?», - рассказал депутат, а потом громко рассмеялся.