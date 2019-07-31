В Казани водитель грузовика разбил пять припаркованных машин

В Казани водитель грузового автомобиля разбил пять легковых машин. Инцидент случился накануне вечером на улице Журналистов. Видео с места происшествия опубликовал в соцсетях один из очевидцев.

- Вот он, виновник торжества, - говорит оператор, демонстрируя разбитую "морду" грузовика и отлетевший госномер. Затем он переводит камеру телефона на разбитые легковые авто, которые в один миг превратились в груду металлолома.

У "Шкоды Рапид", например, оказалась помята задняя левая дверь, а у "Октавии" серебристого цвета — передняя и задняя двери с правой стороны. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.