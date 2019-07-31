В последний день июля в Казани будет дождливо и прохладно

Сегодня - 31 июля - в Казани будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный умеренный.
Минимальные температуры воздуха ночью +5..+10°. Максимальная температура воздуха днем +13..+18°.
Сегодня - 31 июля - в Казани будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный умеренный.
Минимальные температуры воздуха ночью +5..+10°. Максимальная температура воздуха днем +13..+18°.
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