Голубь в Казани 1,5 дня висел на проводе вниз головой, пока люди пытались спасти

Жители дома на улице Кулахметова в Казани устроили целую спасательную операцию голубю, который зацепился за провода и сутки висел вниз головой. Все действо сняли на видео, пишет "Казанский репортер".

Выбраться из западни голубь пытался 1,5 дня. Люди планировали нанять автовышку, однако даже 5-минутная работа оценивалась в 2,5 тысячи рублей.

Тогда стали действовать подручными методами: уточка, ближайшая «Газель», на крышу которой взобрался народный спасатель, канцелярский нож, чтобы подрезать «нитку». К счастью, током никого не ударило. И спустя несколько попыток голубь был освобожден.

У птицы повреждена лапа, какой-то время летать голубка, по всей видимости, не сможет.