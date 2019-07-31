Казанец пришел в гости к приятелю, выпил и нанес ему 57 удaров нoжом

64-летнего жителя Казани подозревают в жeстоком убийcтвe своего 63-летнего знакомого. Тело убитoгo обнаружили 28 июля в квартире одного из домов по улице Сафиуллина. На трупе насчитали 57 ножевых ранений.

Как сообщает СУ СКР по РТ, соседи увидели следы крови, тянувшиеся от двери в квартиру погибшего и вызвали полицейских. В тот же день предполагаемый преступник был задержан.

По версии следствия, мужчины распивали спиртное, во время застолья вспыхнула ссора, в пылу которой гость зарезал хозяина жилища.

Подозреваемый находится под стражей. Известно, что он уже привлекается к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.