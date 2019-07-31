В Казани разбили очередной автомобиль «Яндекс.Драйв», счет перевалил за полсотни

Казанские водители продолжают бить каршеринговые авто. Недавно разбили очередной автомобиль «Яндекс.Драйв». Видеозапись с места аварии опубликовали пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видеоролика видно, что на перекрестке в поселке Царицыно не поделили дорогу легковушка «Лада» и кроссовер «Хендэ», принадлежащий компании «Яндекс.Драйв». В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения кузова.

Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, за полтора месяца с момента открытия в Казани сервиса «Яндекс.Драйв» в ДТП попали уже 52 арендные машины.