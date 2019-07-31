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Андрей Савченко

Казанские хоккеисты впервые в истории приняли участие в Red Bull Flugtag

30.07.2019, 14:37 1134 7 Автор: prokazan.ru
Ребята полетели на шайбе, а их земляки на секси-манекенах

В минувшие выходные в московском Строгино прошли соревнования по запуску самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2019. Это уже шестой по счету День полетов, который принимает у себя Россия. Для нас он примечателен прежде всего тем, что впервые в истории в нем приняли участие татарстанские команды: из Казани, Набережных Челнов и Иннополиса.

Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на одном из самых зрелищных мероприятий этого года, а до этого пообщался с пилотами, которые рассказали, как готовились к соревнованию.

Что такое Red Bull Flugtag

Ред Булл Флюгтаг — это чемпионат самодельных летательных аппаратов. "Flugtag" в переводе означает "День полетов".

Первый чемпионат прошел в 1991 году в Австрии, а в Россию он пришел лишь 10 лет назад, с тех пор каждые пару лет на Гребном канале в Москве собираются десятки тысяч зрителей, чтобы посмотреть на  самые безумные летательные аппараты в виде гигантских бутылок, хот-догов, крабов или даже в виде 5-этажных хрущевок!

Летательные аппараты запускаются с 6-метровой рампы с одним пилотом, остальные четверо участников команды должны при помощи своих мускулов придать ему максимальное ускорение. Будем объективны, большинство аппаратов не может летать, и их "полёты" - это просто падение в воду. Зато очень зрелищное!

Выступления оцениваются по трем параметрам: креативность, перфоманс и дальность полета.

"Шайба" попала в штангу

Первыми из татарстанцев свой летательный аппарат запускала команда "Зазнавшиеся мастера". Все участники - настоящие хоккеисты, поэтому и аппарат сделан в виде шайбы. На ее изготовление ушли сотни пластиковых бутылок, которые затем обшили картоном и черной тканью.

Жюри оценило креатив ребят, выступавших в масках легендарного советского мультфильма "Шайбу! Шайбу! Шайбу!" и дало им 37 очков из 50 возможных.

30-секундное выступление перед запуском, в котором парни разыграли настоящий хоккейный матч, оценили в 28 баллов.

А вот дальше все пошло не по сценарию: при разгоне гигантскую шайбу повело влево, и она уперлась в импровизированную штангу. В конце-концов "Зазнавшиеся мастера" столкнули ее в воду, но ускорение было потеряно, поэтому она пролетела всего 4 метра. Обидно! 

- Мы с судьями переживали, когда в последний момент шайба остановилась, - сказал казанцам  видеоблогер Эльдар Джарахов. - Концепт клевый. Ребята большие молодцы! 

Динар Тазиев, к слову, сдержал обещание доказать, что хоккеисты умеют летать, и после выступления вся команда спрыгнула в воды Гребного канала. 

INNOTEAM упрекнули в отсутствии инноваций

Следующей командой, поднявшейся на рампу, стала команда из Иннополиса. Ребята построили летательный аппарат в форме главного здания города - технопарка им. Попова.

- Страшно переживаем, но знаем, что достигнем желаемого результата, - сказали ребята перед взлетом. 

Несмотря на то, что никаких казусов на стартовой площадке не произошло и аппарат пролетел 5 метров, оценки у команды из Иннополиса оказались ниже, чем у казанцев. За креативность - 29 очков из 50, а за перфоманс - всего 6. Жюри просто не увидели задумку команды, либо просто не поняли, да и от летательного аппарата они ожидали чего-то более "инновационного".

Самый сексуальный летательный аппарат из Челнов

Сразу же за земляками на рампе появилась команда из Набережных Челнов со своим "Малибулетом" - летательным аппаратом, сделанным из женских манекенов в красных купальниках. После небольшого выступления, которое получило всего 7 балов, летательный аппарат полетел в воду.

- Мне очень понравилось, я думаю понравилось не только нам, но и всем мужским половинам, находящимся здесь, - объявил шоумен Артем Хворостухин. - Мужики, пошумите, кому понравилось! Слабенько, сейчас шумят только те мужики, которые без жен сюда пришли. 

За сутки до чемпионата, пилот Ксения призналась, что самое страшное для нее - падение в воду с 6 метров, поэтому первыми словами после выступления были "Я жива!".

- Было секси, молодцы, - прокомментировали выступление члены жюри, но поставили челнинцам за выступление всего 7 баллов.

Рекорд России на Red Bull Flugtag - 2019

В этом году в чемпионате Red Bull Flugtag приняли участие 40 команд, еще одна выступила вне конкурса. Победителем в этом голу стала московская команда "Время летит". Их летательный аппарат в виде гигантского розового кролика с планером на макушке пролетел 33 метра, установив новый рекорд России по дальности! Для сравнения - мировой рекорд составляет 78,64 метра.

Увы, татарстанские участники не вошли даже в десятку. "Зазнавшиеся мастера" заняли 22-е место, у "Малибушек" - 35-е место, а INNOTEAM - 36.

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комментарии

Горожанин
1
30 июля 2019
23:14
Не зря бездельников готовили на народные средства. Говорят, команду готовят, на Марс, в один конец. Может запустить их вместе с футболистами? Илон Макс подможет, чтобы уже в этом году все улетели.
Горожанин
1
30 июля 2019
23:29
С той стороны семейство куражится, типа папамамая, так, на досуге, за свои сбережения, а тут "профессиональных" хоккеистов отправили, за бюджет. Небось еще мельдонием накачали перед "вылетом"?
Горожанин
1
30 июля 2019
23:44
Чинарики не полетели? Или они только на Парижем специализируются?
герцог
1
31 июля 2019
04:39
Она красиво попкою видял. И вдруг сознанье резко потерял. Её за ног инспектор затащил. И там в машине антифриз лечил. Это просто казанский рэп от Ломжинской до Карима Тинчурина. Там в красных туфлях на песках теряла сознанье Ганчурина.
Ага
0
31 июля 2019
08:41
В виде огромного пениса надо самолет и Димаса пилотом посадить
Горожанин
1
31 июля 2019
09:33
А ты подготовь свой "ангар", куда Димас на этом самолёте спикирует.
В ответ на комментарий пользователя
В виде огромного пениса надо самолет и Димаса пилотом посадить
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Ага
0
01 августа 2019
00:09
Я лучше авианалет в теплом и влажном волосатом бункере твоей мамаши пережду
В ответ на комментарий пользователя
А ты подготовь свой "ангар", куда Димас на этом самолёте спикирует.
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В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских. Возбуждено дело
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В России убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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В соседней республике мужчина на тракторе раздавил человека: это попало на видео
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Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться
17:19, 27.06.2019
В соседней республике отец разбудил сына, а потом выстрелил ему в голову
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В России мужчину задушил, а потом закопал 16-летнюю мать-одиночку
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В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибли, еще 20 человек ранены
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СМИ: Алибасов предоставил доказательства своего отравления
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В Москве мужчина у здания Минстроя облил себя бензином и угрожал самосожжениеv
13:10, 26.06.2019
В России двухлетний ребенок два дня провел в квартире с мертвым отцом