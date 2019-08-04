В Казани неизвестные похитили с завода оборудование для майнинга криптовалюты

В Кировском районе Казани неизвестные похитили с казанского завода медаппаратуры оборудование для майнинга криптовалюты на сумму почти в 3 миллиона рублей.

Как стало известно порталу ProKazan.ru. все произошло весной этого года, а несколько дней назад было возбуждено уголовное дело.

Портал ожидает комментария от правоохранительных органов.

Для справки: что такое майнинг



Майнинг – это процесс добычи криптомонет, в ходе которого компьютерами решаются математические задачи, а при нахождении верного решения создаются новые блоки транзакций, закрываются открытые блокчейны, а за каждый обнаруженный блок майнер получает прибыль в виде криптомонет.



Фермой называют высокопроизводительный компьютер или несколько объединенных в одну сеть компьютеров. Помимо этого нужны видеокарты, процессоры, жесткие диски, чипы и другое специальное высокопроизводительное оборудование.



Из-за того, что ферма работает очень усиленно (за электричество нужно платить очень много), необходимо настроить систему охлаждения.



По информации сайта cryptonisation.ru, раньше на окупаемость фермы требовался год, сейчас сроки увеличены.