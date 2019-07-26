В Татарстане построят новые трассы для катания на горных лыжах и санках

В Мамадыше построят санный и горнолыжный спуск, следует из тендера на сайте госзакупок. На земляные работы по его созданию потратят 1 млн рублей.

Заказчиком выступает МБУ «Стадион-ипподром» исполкома Мамадышского муниципального района. Единственным поставщиком по тендеру стало ООО «Мамадыш жилищно-коммунальные услуги». Согласно документам, приложенным к госзаказу, работы необходимо завершить до 30 ноября.