На Казанке временно запретят использование маломерных судов

На Казанке 18 августа будет запрещено использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Это связано в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо».

- Запрет будет действовать с 12.00 до 20.00 на участке от моста Миллениум до Кировской дамбы, - говорится в сообщение.

Напомним, также 18 августа будет ограничено движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко.