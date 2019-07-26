В Татарстане владельцев свиней попросили не ходить в лес

В Татарстане владельцев свиней попросили не ходить в леса. Об этом сегодня в ходе совещания предупредил министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов.

Он отметил, что в республике становится актуальной тема африканской чумы свиней. Очаги АЧС в настоящее время находятся в чуть более 100 км от границ Татарстана.

- За текущий месяц опасный вирус был зарегистрирован в Нижегородской и Ульяновской областях. Прошу отработать все вопросы с населением и охотпользователями о мерах защиты. Обратитесь к населению, предупредите о том, что в настоящее время всем владельцам свиней необходимо ограничить посещение лесных массивов. Через траву, ягоды, грибы в домохозяйства можно принести и этот вирус, - сказал министр.