Соцсети: в Казани пенсионерка украла самокат, который отставили во дворе

В Казани пенсионерку обвинили в том, что она украла самокат с детской площадки. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Фучика.

- Вот никогда бы не подумала, то пожилая женщина может украсть детский самокат. Может увидят, станет стыдно, - подписала автор видео.

Однако пользователи сети разделились во мнениях. Другие предположили, что пенсионерка забрала самокат, чтобы его потом вернуть.

- Может быть самокат внук забыл и бабушка забрала, чтобы вернуть. А вы сразу клеймо ставите, - прокомментировал видео один из пользователей сети.