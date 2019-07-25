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17:28, 23.07.2019
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16:40, 20.07.2019
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15:09, 19.07.2019
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11:06, 19.07.2019
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09:15, 19.07.2019
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10:56, 18.07.2019
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09:00, 18.07.2019
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11:10, 17.07.2019
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09:55, 17.07.2019
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09:20, 17.07.2019
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14:51, 16.07.2019
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14:03, 12.07.2019
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В Татарстане мужчина через Интернет пытался продать детскую порнографию

Cегодня, 16:00 93 0 Автор: prokazan.ru

В Татарстане 23-летний житель Актанышского района Роберт Арсланов через Интернет попытался продать детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

Установлено, что в январе 2019 года Арсланов у себя дома загрузил из сети на компьютер материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

- Потом он разместил в Интернете объявление, в котором предлагал приобрести у него порнографию через один из мессенджеров. Обнаружив указанное объявление, сотрудники правоохранительных органов под видом покупателей вступили в переписку со злоумышленником и договорились о покупке порнографических материалов, - говорится в сообщении ведомства.

Так, в марте этого года мужчина отправил им бесплатно ссылку предоставляющую доступ к каталогу с порнографическими изображениями. После перечисления оперативными работниками на его счет 500 рублей, направил ряд дополнительных ссылок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину Арсланов признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 

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