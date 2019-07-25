Билайн дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам

Билайн предлагает своим клиентам три месяца бесплатного безлимитного интернета. Воспользоваться предложением могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов. Предложение «Бесплатный безлимит всем» доступно для клиентов Билайн по всей России.

По данным Билайн.Аналитика, безлимитные тарифы на первом месте в списке самых покупаемых предложений в магазинах и интернет-магазине Билайн – 85% всех продаж приходится именно на тарифы с неограниченным мобильным интернетом. Средний объем потребляемого трафика у пользователей безлимитных тарифов почти в 4 раза выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных предложений. Более 50% потребления приходится именно на видеоконтент, на втором месте – социальные сети, мессенджеры и навигация.

Билайн уделяет особое внимание качеству связи и постоянно работает над улучшением и совершенствованием своих сервисов, ориентируясь на профиль потребления клиентов и их предпочтения. За 1,5 года Билайн в 2,2 раза увеличил количество базовых станций по всей стране, поддерживающих все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced.

С 2018 года Билайн реализует в Республике Татарстан масштабную программу, направленную на увеличение зоны покрытия и скорости мобильного интернета в LTE сети. Оператор значительно расширил сеть 4G в Казани, обеспечив надежный высокоскоростной доступ по всему городу. Также сеть оператора была усилена в более чем 30 населенных пунктах республики, среди которых Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Бугульма, Елабуга и другие. Сегодня доля базовых станций с поддержкой 4G на территории Татарстана составляет почти 70%.

Подключиться к акции «Бесплатный безлимит всем» и пользоваться бесплатно безлимитным интернетом в течение трёх месяцев можно в Личном кабинете и мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Абонентам, впервые подключающимся к Билайн в период действия акции, бесплатный безлимитный интернет на три месяца доступен автоматически.

Акция проводится в период с 25 июля по 1 октября по всей России. Опция недоступна для подключения для клиентов тарифов «Двойной Анлим», «Семья», «СуперСемья» и «Супер Семья+», в состав которых уже входит безлимитный мобильный интернет, для пользователей тарифов для модемов и роутеров, а также для клиентов постоплатных тарифов.

Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом» РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на всей территории РФ, кроме Чукотского АО, Респ. Крым и г.Севастополь Условие бесплатного предоставления безлимитного интернета на 3 месяца для абонентов, впервые подключающихся к «Билайн» в период действия предложения, безакцептное; для всех прочих абонентов – акцептное и зависит от типа ТП: в пакетных ТП, кроме тарифа «Социальный пакет», - без дополнительных условий, в прочих типах ТП – при пополнении баланса на 400 рублей. Подробнее об условиях Акции – на beeline.ru. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить правила Акции и сроки её проведения, уведомив об этом на beeline.ru.