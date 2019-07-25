Билайн дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам

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Новости Казани и РТ

09:01, сегодня
Татарстанцы запустят в Москве «самолеты» в виде шайбы, технопарка и спасательниц
11:31, 25.07.2019
В автобусе №104 «Казань - Зеленодольск» две пенсионерки получили травмы
17:54, 23.07.2019
Самарец вынес из зеленодольского магазина дорогие полуботинки и пару футболок
17:28, 23.07.2019
Щенков из зеленодольского приюта для бездомных животных выставили на продажу
14:39, 22.07.2019
В Зеленодольске бойцы Росгвардии задержали мужчин, выяснявших отношения на ножах
16:40, 20.07.2019
В Татарстане мужчина изрезал шею подруге, а после себе
15:09, 19.07.2019
В Свияжске пройдет фестиваль документального кино «Рудник»
11:06, 19.07.2019
Зеленодольские музыканты стали лауреатами Грушинского фестиваля
09:15, 19.07.2019
«​Циничным катком поломали наши судьбы»​: аварийщики записали видеобращение
10:56, 18.07.2019
На трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» произошло ДТП: пострадали два человека
09:00, 18.07.2019
Стал известен августовский график отключения электричества в Зеленодольске
11:10, 17.07.2019
В Зеленодольске очевидцы сняли на видео черепаху, плавающую в городском озере
09:55, 17.07.2019
В Зеленодольском районе рабочий упал со строительных лесов и погиб на месте
09:20, 17.07.2019
Cуд не стал разбираться с зеленодольской аварийщицей, вернув дело в полицию
15:14, 16.07.2019
В Зеленодольске снесли незаконно установленные гаражи
14:51, 16.07.2019
Зеленодольск получит авто для перевозки больных, а Васильево - спортзал
13:23, 16.07.2019
​«Я не преступник»: в Казани судят зеленодольскую аварийщицу из «Полукамушек»
10:07, 13.07.2019
В Зеленодольске в городском озере нашли труп мужчины
14:03, 12.07.2019
Жительницу «Полукамушек» обвинили в нарушении законодательства о митингах
16:56, 11.07.2019
В жилом доме в Зеленодольске рухнул лестничный пролет
17:27, 10.07.2019
Принудительное выселение в Зеленодольске закончилось инсультом и госпитализацией
10:22, 10.07.2019
Исторические Полукамушки снова горят. Это уже восьмой пожар за последние месяцы
15:51, 09.07.2019
Зеленодольские пожарные установили медаль 8 отряда ФПС на горе Эльбрус
10:35, 09.07.2019
Зеленодолец убил приятеля из-за травмы, нанесенной в детстве козленком Семеном
14:17, 08.07.2019
Некоторые участки Волги реконструируют для прохода больших кораблей
14:05, 08.07.2019
На Зеленодольском пляже снова можно купаться
13:30, сегодня
В Казань приходит 30-градусная жара: несколько пляжей опасны для купания
13:17, сегодня
Синоптики: Татарстан окутала мгла от пожаров в Сибири
13:23, 24.07.2019
Сравниваем жизнь советских и российских дачников-автомобилистов
13:08, сегодня
В Казани кто-то оставил годовалую девочку прямо на обочине дороги и уехал
12:23, сегодня
Особенности и применение вагонки из ольхи
12:04, сегодня
СМИ сообщили о полуобнаженных байкершах, которые прокатились по дорогам РТ
11:21, 23.07.2019
Во что хотят одеваться школьники?
12:01, сегодня
Билайн дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам
11:51, сегодня
Берегись, Артемий Лебедев: в Казани пенсионеров начнут обучать веб-дизайну
11:01, сегодня
Сложный тест: как хорошо вы помните фильм «Джентльмены удачи»?
10:42, сегодня
В Набережных Челнах продавец украла более 1 млн рублей
10:30, сегодня
В РТ вместе с песком завезли человеческие останки, Следком начал проверку
10:01, сегодня
В Иннополисе снимут татарстанский аналог сериала «Черное зеркало»
09:37, сегодня
В Казани снесут незаконные ларьки в подземных переходах
09:34, сегодня
СМИ сообщили о полуобнаженных байкершах, которые прокатились по дорогам РТ
08:13, сегодня
Сегодня в Казани будет облачно, но без осадков
17:43, 25.07.2019
#Суварстроит увеличивает присутствие на рынке элитной недвижимости
17:27, 25.07.2019
В Татарстане водитель по «встречке» опрокинул авто в кювет, есть погибший
16:52, 25.07.2019
Синоптики предупредили о резком похолодании в Татарстане
16:49, 25.07.2019
Экологи взяли на контроль тревожную ситуацию с гибнущими чайками на Волге
16:07, 25.07.2019
В Татарстане прокуратура выявила массу нарушение при приеме детей в школы
15:56, 25.07.2019
В РТ осудили мужчину за то что он 25 лет хранил дома ручку, ее признали оружием
15:07, 25.07.2019
В РТ мужчина заказал по Интернету наркотики и пытался их забрать на почте
15:02, 25.07.2019
Пациентка из казанского хосписа провела весь день в компании тигренка
14:31, 25.07.2019
В РТ муж застал жену сразу с двумя любовниками. Им пришлось выпрыгнуть из окна
13:49, 25.07.2019
Появились новые фото эротического календаря «крановщиц» из Челнов
12:14, 25.07.2019
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12:07, 25.07.2019
Казгордума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ
11:32, 25.07.2019
ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона
11:29, 25.07.2019
В Набережных Челнах произошла массовая драка
11:25, 25.07.2019
На жителя РТ, критиковавшего единороссов, хотят завести дело за пост в соцсетях
11:03, 25.07.2019
В Москве выложили надпись в поддержку аспиранта МГУ из Нижнекамска
10:52, 25.07.2019
Стала известна причина пожара на казанской «Рублевке», где сгорело 5 домов
10:39, 25.07.2019
В Казани ограничат движение по Сибгата Хакима. Все из-за праздника
10:20, 25.07.2019
В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал
10:10, 25.07.2019
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09:53, 25.07.2019
В Набережных Челнах разбилась женщина, выпав с 10-го этажа
09:27, 25.07.2019
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09:01, 25.07.2019
В Казани воссоздадут демонтированное панно на здании ДОСААФ
08:10, 25.07.2019
Сегодня в Казани прогнозируют +29 градусов и небольшой дождь
17:47, 24.07.2019
Челнинская бумага стала «героиней» мирового туалетного челленджа
16:00, 24.07.2019
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15:29, 24.07.2019
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
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14:46, 24.07.2019
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Билайн дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам

Cегодня, 12:01 38 1 Автор: prokazan.ru

Билайн предлагает своим клиентам три месяца бесплатного безлимитного интернета. Воспользоваться предложением могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов. Предложение «Бесплатный безлимит всем» доступно для клиентов Билайн по всей России.

По данным Билайн.Аналитика, безлимитные тарифы на первом месте в списке самых покупаемых предложений в магазинах и интернет-магазине Билайн – 85% всех продаж приходится именно на тарифы с неограниченным мобильным интернетом. Средний объем потребляемого трафика у пользователей безлимитных тарифов почти в 4 раза выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных предложений. Более 50% потребления приходится именно на видеоконтент, на втором месте – социальные сети, мессенджеры и навигация.

Билайн уделяет особое внимание качеству связи и постоянно работает над улучшением и совершенствованием своих сервисов, ориентируясь на профиль потребления клиентов и их предпочтения. За 1,5 года Билайн в 2,2 раза увеличил количество базовых станций по всей стране, поддерживающих все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced.

С 2018 года Билайн реализует в Республике Татарстан масштабную программу, направленную на увеличение зоны покрытия и скорости мобильного интернета в LTE сети. Оператор значительно расширил сеть 4G в Казани, обеспечив надежный высокоскоростной доступ по всему городу. Также сеть оператора была усилена в более чем 30 населенных пунктах республики, среди которых Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Бугульма, Елабуга и другие. Сегодня доля базовых станций с поддержкой 4G на территории Татарстана составляет почти 70%.

Подключиться к акции «Бесплатный безлимит всем» и пользоваться бесплатно безлимитным интернетом в течение трёх месяцев можно в Личном кабинете и мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Абонентам, впервые подключающимся к Билайн в период действия акции, бесплатный безлимитный интернет на три месяца доступен автоматически.

Акция проводится в период с 25 июля по 1 октября по всей России. Опция недоступна для подключения для клиентов тарифов «Двойной Анлим», «Семья», «СуперСемья» и «Супер Семья+», в состав которых уже входит безлимитный мобильный интернет, для пользователей тарифов для модемов и роутеров, а также для клиентов постоплатных тарифов.

Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом» РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на всей территории РФ, кроме Чукотского АО, Респ. Крым и г.Севастополь Условие бесплатного предоставления безлимитного интернета на 3 месяца для абонентов, впервые подключающихся к «Билайн» в период действия предложения, безакцептное; для всех прочих абонентов – акцептное и зависит от типа ТП: в пакетных ТП, кроме тарифа «Социальный пакет», - без дополнительных условий, в прочих типах ТП – при пополнении баланса на 400 рублей. Подробнее об условиях Акции – на beeline.ru. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить правила Акции и сроки её проведения, уведомив об этом на beeline.ru.

 

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комментарии

Горожанин
0
26 июля 2019
14:34
Перепробовал все. Но мтс. И билайн. Лучше всего подходит для меня

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