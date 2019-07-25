Берегись, Артемий Лебедев: в Казани пенсионеров начнут обучать веб-дизайну

Казанский техникум информационных технологий и связи набирает жителей Татарстана для бесплатного обучения по компетенции «Веб-дизайн и разработка». Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

- Данная программа ориентирована на обучение с нуля правилам и приемам создания сайта на платформе одного из популярных конструкторов сайтов, – отмечается в сообщении ведомства.

Учеба на базе техникума начнется 5 сентября. Она будет проходить по пятницам и субботам и продлится в общей сложности 72 часа. После завершения обучения все слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца, а успешно сдавшие демонстрационный экзамен – еще и Skills-паспорты международного образца.