Берегись, Артемий Лебедев: в Казани пенсионеров начнут обучать веб-дизайну

- Данная программа ориентирована на обучение с нуля правилам и приемам создания сайта на платформе одного из популярных конструкторов сайтов, – отмечается в сообщении ведомства.
Учеба на базе техникума начнется 5 сентября. Она будет проходить по пятницам и субботам и продлится в общей сложности 72 часа. После завершения обучения все слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца, а успешно сдавшие демонстрационный экзамен – еще и Skills-паспорты международного образца.
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