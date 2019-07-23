Экологи взяли на контроль тревожную ситуацию с гибнущими чайками на Волге

Казанцев взбудоражили сообщения о гибели птиц и рыбы на Волге в границах города. В частности, пользователи в соцсетях рассказали о мертвых рыбе и чайках, выброшенных на берег в районе Победилово. Были тревожные звонки и по другим прибрежным зонам вокруг Казани, при этом ситуация ухудшилась примерно неделю назад, сообщает "Реальное время".

В Сети также появились снимки воды неестественного зеленого оттенка с обильной пеной на пляже «Локомотив». Весь берег здесь усеян мертвой рыбой, а сама вода неприятно пахнет.

— Птицы в прибрежной зоне кормились, может, на свалке, где опять, скорее всего, травили крыс. Я смотрела видео, ощущение именно такое — идет отравление птиц, чем-то кормившихся на берегу, - считает завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова. - Теоретически, конечно, источником отравления могла стать и вода, но тогда было бы и массовое всплытие рыбы вокруг, а этого нет. Причем птицы умирали в разное время, судя по кадрам. У нас сейчас это очень распространенное явление, к сожалению, — идет тенденция гибели птиц в местах потравки грызунов.

На сообщения казанцев о гибели рыбы и птиц на Волге в районе Победилово отреагировали в Минэкологии и природных ресурсов республики. Специалисты выехали на место с проверкой.

— Мы выезжали, отобрали пробы воды. Но факт гибели птиц и рыбы наши специалисты не смогли подтвердить — они их не увидели. Данные проверки будут направлены в Управление Росприроднадзора, поскольку Волга — это федеральный объект, и это ведомство ведет по нему контрольно-надзорную деятельность. Кроме того, материалы будут переданы в Госкомитет по биоресурсам и Росрыболовство — птицы и рыба в их ведении, — сообщила в пресс-службе ведомства.