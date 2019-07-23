В РТ муж застал жену сразу с двумя любовниками. Им пришлось выпрыгнуть из окна

В Набережных Челнах мужчина застал жену в квартире с двумя любовниками. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в поселке ГЭС.

- После того как муж застал жену с любовниками, двое мужчин испугавшись, выпрыгнули из окна второго этажа. Один из них сломал руку, другой — ногу, - рассказал источник.

Сообщается, что пострадала и сама женщина. Челнинец избил свою жену, ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

По предварительным данным, мужчины приехали в Челны из Альметьевска. В настоящее время выясняются все подробности.