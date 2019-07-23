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Трех уроженцев Узбекистана, подозреваемых в убийстве таксиста, отправили в СИЗО

Cегодня, 12:14 15 1 Автор: prokazan.ru
Они пробудут там до 22 сентября

24 июля в Ижевске суд арестовал трех уроженцев Узбекистана, подозреваемых в убийстве 25-летнего казанского таксиста Ильнара Багаутдинова. Все трое - одному из которых 22 года, другим - 26 и 38 лет - заключены под стражу до 22 сентября 2019 года, пишет "Бизнес Онлайн".

Следственный комитет РФ по Удмуртской Республике сообщил, что уголовное дело возбужено по статье "Убийство из корыстных побуждений", отягчающим моментом стало то, что совершено оно группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, по версии следователей, трое подозреваемых на стоянке такси подыскивали таксиста, которого планировали убить, чтобы завладеть машиной. Им попался на глаза 25-летний водитель такси "Максим", который в шесть часов вечера уже закончил свою смену, но откликнулся на просьбу довезти до Ижевска.

На трассе подозреваемые задушили молодого человека заранее взятым из дома шнуром, после чего перегнали его "Ладу Гранту" в Ижевск и бросили в лесу, чтобы вернуться за ней, когда все уляжется.

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комментарии

Горожанин
0
25 июля 2019
12:46
Скормить свиньям!

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