На жителя РТ, критиковавшего единороссов, хотят завести дело за пост в соцсетях

На жителя татарстанского села Сарманово Максима Семина повторно составили протокол о неуважении к власти. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Подробности и причины нового дела пока неизвестны. Первый протокол на Семина ранее составили из-за поста о «Единой России» во «ВКонтакте», однако суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения. Отмечается лишь то, что публикацию в соцсетях под ником «Злой Помбур» мужчина сделал еще до вступления закона о неуважении к власти в силу.